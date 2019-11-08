Появились новые подробности о LADA Vesta с вариатором

Фотографии обновленной LADA Vesta без камуфляжа опубликованы в паблике «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках модель представлена в комплектации «Эксклюзив».

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль получил плавник на крыше, новые зеркала заднего вида с электроприводом и спойлер. В салоне установлены новые сиденья с обивкой из кожи и ткани, а на рулевом колесе появилась кнопка обогрева. Топовые версии LADA Vesta получили камеру заднего вида с динамическими линиями и автоматический климат-контроль.

Кроме того, у обновленной «Весты» появилась модификация с бесступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Jatco. Новая коробка передач устанавливается на седаны LADA Vesta и Vesta Cross, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Напомним, вариатор Jatco с июля 2019 года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. Как отмечается, основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Совместно с автоматической трансмиссией на LADA Vesta впервые установлен 113-сильный двигатель Альянса HR-16. В процессе адаптации трансмиссии для использования на LADA Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. Комплекс инженерных решений позволил сохранить массу автомобиля и дорожный просвет: 178 мм у базовых версий и 203 мм у модификаций Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 6% и составили 91798 автомобилей. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.

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