Renault готовит компактный седан для развивающихся стран

Компания Renault разрабатывает новый седан длиной менее четырех метров, основным рынком для которого станет Индия. В основу четырехдверки ляжет платформа CMF-A, на которой созданы хэтчбек Kwid и свежий однообъемник Triber. Кроме того, на этой «тележке» будет построен крошечный кроссовер, который уже в феврале покажут широкой публике, пишет издание «Авторевю».

Ограничение длины четырьмя метрами обусловлено тем, что машины таких габаритов в Индии попадают в льготную налоговую категорию и потому пользуются на местном рынке большим спросом. Главными конкурентами будущего маленького Renault станут короткохвостые седаны Maruti Suzuki DZire, Honda Amaze, Hyundai Xcent и Volkswagen Ameo.

Премьера модели в Индии запланирована на 2021 год, однако есть вероятность, что новый компактный седан Renault появится и на других рынках – например, в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. А вот до России такой автомобиль вряд ли доберется. Скорее всего, будущий недорогой седан станут предлагать на тех же рынках, что и исходный Renault Kwid.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего и в следующем году, смотрите в «Календаре новинок».