Автоконцерны и Минпромторг не пришли к единой позиции по утильсбору

Минпромторг РФ предложил отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор, однако не все автоконцерны поддерживают решение министерства.

Как пишет агентство «ТАСС» со ссылкой на информированный источник, стороны разошлись в том, должен ли уровень локализации быть критерием для выплаты утильсбора. «Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации», - пояснил собеседник агентства.

Финальное решение по дифференциации промсубсидий на утильсбор по итогам собрания рабочей группы принято не было. Получить комментарий Минпромторга не удалось. Ранее по предложению вице-премьера РФ Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор, в которую вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводитетей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагались компенсации 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. Между тем, с 1 января 2020 года Минпромторг предлагает провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений текущий уровень барьера для импорта машин. По данным источников газеты «Коммерсант», к вопросу значительного повышения утилизационного сбора теперь предлагается вернуться в 2021 году. Хотя он и так вырастет с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин – общий уровень импортного барьера не изменится. Напомним, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предлагалось увеличить до 40–45%. От такой схемы теоретически пострадает только импорт, но в реальности, как говорят источники в отрасли, именно импорт позволяет концернам зарабатывать в России и балансировать убытки от локального производства. Соответственно, дополнительных средств от роста сбора, которые могли бы пойти на поддержку локализации автокомпонентов, больше не ожидается.

Как отмечает генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров, нынешняя ситуация на российском авторынке не располагает к очередному повышению утилизационного сбора. До конца года продажи автомобилей в России вряд ли покажут рост, так как цены уже достигли критического пика, несмотря на программы господдержки, эффективность которых значительно снизилась: сегодня они покрывают менее 20% рынка против 40% годом ранее. Индексация утилизационного сбора повлечет за собой увеличение розничных цен и негативно отразится на потребительском спросе.