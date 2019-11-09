ТОП-10 регионов России по продажам иномарок

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей иностранных марок в нашей стране составил 871,3 тыс. единиц. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди российских регионов по этому показателю лидирует Москва – с января по сентябрь жители столицы приобрели почти 151 тыс. иномарок, что соответствует примерно шестой части от общероссийского объема. Второе место в данном рейтинге принадлежит соседнему Подмосковью (91,5 тыс. шт.), а на третьем расположился Санкт-Петербург (67,4 тыс. шт.).

Среди нестоличных субъектов РФ лучшим здесь оказывается Краснодарский край (35,4 тыс. шт.), занимающий четвертую строчку в общем зачете. На пятой позиции – Татарстан, жители которого за 9 месяцев купили 34,7 тыс. иномарок. В ТОП-10 также попали: Свердловская область (26,5 тыс. шт.), Башкортостан (26,3 тыс. шт.), Ростовская (21,2 тыс. шт.), Самарская (21 тыс. шт.) и Челябинская (20,9 тыс. шт.) области.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по продажам автомобилей отечественных марок.

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