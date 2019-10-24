АВТОСТАТ | Самый высокий среднегодовой пробег – у автомобилей Skoda, а самый низкий – у Ferrari

Самый высокий среднегодовой пробег – у автомобилей Skoda, а самый низкий – у Ferrari

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Самый высокий среднегодовой пробег – у автомобилей Skoda, а самый низкий – у Ferrari

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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В ходе подготовки статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили эти показатели по брендам, представленным в России.

По результатам исследования выяснилось, что в 2019 году наибольший среднегодовой пробег зафиксирован у автомобилей Skoda (17,9 тыс. км). У машин других марок этот показатель составляет менее 17 тыс. км. К примеру, у Datsun, Volkswagen и Volvo он равен 16,8 тыс. км.

А вот наименьший среднегодовой пробег в нашей стране отмечен у спорткаров Ferrari – 3 тыс. км, т.е. почти в 6 раз меньше максимального показателя. Низкие среднегодовые пробеги имеют и другие автомобили сегмента Luxury, такие как Lamborghini (3,7 тыс. км) или Aston Martin (4,1 тыс. км).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», высокий показатель среднегодового пробега у Skoda связан с тем, что автомобили этой марки довольно часто используются в службах такси. В свою очередь, эксплуатация люксовых машин не имеет регулярного характера.

О том, насколько пробег автомобиля влияет на его рыночную цену, можно узнать при помощи калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобили с пробегом марки-лидеры aston martin datsun ferrari lamborghini skoda volkswagen volvo

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