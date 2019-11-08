Авторынок Германии в октябре вырос на 13%

Авторынок Германии в октябре вырос на 12,7% и составил 284593 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. За десять месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 3 млн 024 тыс. 751 единицу (+3,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре реализовал 56877 машин (+39,4%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 5,9% до 33606 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 24319 автомобилей (+3,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22365 шт., +0,1%) и Audi (16990 шт., +118,2%).

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