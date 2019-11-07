Renault в октябре увеличила продажи в России на 12%

Российские дилеры Renault в октябре реализовали 13670 автомобилей – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 116149 машин, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3431 потребитель (-11%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 3298 единиц (+25%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2887 реализованных автомобилей (+12%). Новый купе-кроссовер Renault Arkana по итогам прошлого месяца нашел 1909 покупателей. Продажи кроссовера Kaptur составили 1858 машин, что на 34% ниже показателя годичной давности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».