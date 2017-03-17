Fiat решил избавиться от популярной модели

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles планирует прекратить производство автомобилей A-класса. Об этом сообщил генеральный директор FCA Майк Мэнли, добавив, что это, скорее всего, произойдет "в самое ближайшее время".

Как пишет "Российская газета", намерения руководства Fiat Chrysler Automobiles, скорее всего, связаны с моделью Panda. Она считается самым продаваемым ситикаром в Европе: в первой половине нынешнего года было выпущено более 105 тыс. этих машин. Panda выпускается уже семь лет, и концепция развития компании, представленная на Женевском автосалоне в марте, предусматривала замену этой модели в 2021 году, но не исключено, что планы сдвинулись.

Глава Fiat Chrysler Automobiles заявил, что концерн намерен перевести клиентов на сегмент B (где представлена модель Punto), имеющий более высокую маржу. Ряд брендов, такие как Ford и Vauxhall/Opel, уже решились закрыть производство городских автомобилей. Не исключено, что Fiat готовит замену Punto: недавнее слияние FCA с PSA Group позволит итальянскому бренду получить доступ к платформе новых Peugeot 208 и Vauxhall Corsa. А в 2020 году на рынке должен появиться электромобиль Fiat 500e.

Какие модели Fiat реализует на рынке России можно посмотреть здесь, а какие можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».