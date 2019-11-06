АВТОСТАТ | Каждый третий автомобиль Volkswagen продается корпоративным клиентам

Каждый третий автомобиль Volkswagen продается корпоративным клиентам

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Каждый третий автомобиль Volkswagen продается корпоративным клиентам

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали корпоративным клиентам 2806 автомобилей. При этом доля корпоративных продаж составила 30,3%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель направления корпоративных продаж марки Volkswagen Дмитрий Кучинский, в течение последних двух лет Volkswagen Polo удерживает лидерство в сегменте корпоративных продаж. Для корпоративных клиентов важны не только характеристики модели, но и эксплуатационные расходы. Кроме того, для корпоративного сегмента важна оптимизация денежных потоков, и в этом плане существенную роль играет лизинг, поэтому марка Volkswagen уделяет ему большое внимание, в том числе, с помощью специализированной компании Volkswagen Leasing.

«Доля корпоративных продаж в общем объеме реализации марки на сегодня – более 30%. Что касается потенциала, мы верим в возможность роста корпоративных продаж, несмотря на некоторую стагнацию общего объема рынка. Зависеть это будет от макроэкономических факторов, которые влияют на рынок в целом, в том числе, и на рынок частных лиц», – заявил Дмитрий Кучинский.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи юридические лица volkswagen volkswagen polo

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