Mazda CX-5 в базовой комплектации за два года подорожала на 148 тысяч рублей

Продолжая исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка, эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости кроссовера Mazda CX-5 за последние два года (начиная с ноября 2017 года). Как оказалось, за это время минимальная цена* модели выросла на 148 тыс. рублей.

Сегодня Mazda CX-5 2019 производственного года в базовой комплектации Drive с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и МКП доступна от 1 579 тыс. руб. Максимально укомплектованная версия Executive c двигателем 2,5 л (194 л.с.) и АТ предлагается за 2 497 тыс. руб.

Сколько может стоить Mazda CX-5 (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций