Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре снизились на 3%

Компания «ММС Рус» в рамках программы Diamond Car по итогам октября 2019 года реализовала 227 автомобилей Mitsubishi с пробегом. Это на 3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (232 шт.).

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», лидерство по продажам в рамках программы остается за кроссовером Mitsubishi Outlander, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 133 экземпляра. Это составляет порядка 60% от общего объема.

Количество официальных дилеров, участвующих в программе, увеличилось до 106 предприятий – к программе присоединилась Автомобильная группа «АВИЛОН». Технический запуск салона состоялся 1 октября, а официальное открытие планируется на март 2020 года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3528 новых автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее.

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