АВТОСТАТ | Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре снизились на 3%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре снизились на 3%

299 0

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в октябре снизились на 3%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
Все омнибусы

Компания «ММС Рус» в рамках программы Diamond Car по итогам октября 2019 года реализовала 227 автомобилей Mitsubishi с пробегом. Это на 3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (232 шт.).

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», лидерство по продажам в рамках программы остается за кроссовером Mitsubishi Outlander, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 133 экземпляра. Это составляет порядка 60% от общего объема.

Количество официальных дилеров, участвующих в программе, увеличилось до 106 предприятий – к программе присоединилась Автомобильная группа «АВИЛОН». Технический запуск салона состоялся 1 октября, а официальное открытие планируется на март 2020 года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3528 новых автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля Mitsubishi (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи дилеры автомобили с пробегом mitsubishi

Новости на тему

Продажи Mitsubishi Outlander и ASX в октябре показали рост

5 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

1 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно