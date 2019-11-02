С декабря в помощь автовладельцам Яндекс запускает «грузовой каркас»

Пока это произойдет только в тестовом режиме, только в Москве и не во всех округах. Однако вскоре новый умный сервис, построенный на базе Яндекс.Навигатор, обещают расширить за рамки трех пилотных округов (Северном, Восточном и Северо-Восточном). Как сообщает пресс-служба Яндекса, в декабре к этим трем округам присоединится Юго-Восточный, а уже в следующем году «грузовой каркас» сможет охватить всю территорию столицы в пределах МКАД.

Что понимается под «грузовым каркасом»? Некий умный сервис, который привязан к Яндекс.Навигатору и позволяет водителям грузового автотранспорта выстраивать свои маршруты по Москве так, чтобы ехать только по улицам с разрешенным движением транспорта массой от 2,5 до 12 тонн. При этом система сама подбирает маршрут с учетом оптимизации потраченного времени и прочих логистических удобств.

Механизм нового сервиса весьма прост. Чтобы им воспользоваться, водителю нужно будет подключить в приложении Навигатор специальную настройку. В остальном – все происходит аналогично привычному сервису Навигатор. Информация в «грузовой каркас» будет попадать напрямую из Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). По мере появления новых разрешенных участков, Навигатор сразу будет включать их в «каркас».

Важный момент: строить маршруты для грузовиков можно будет только с Интернетом. Если связь ненадолго пропала, а потом появилась, приложение может перестроить маршрут. Если точка назначения находится за пределами «каркаса», Навигатор предупредит, где кончается «грузовой каркас», и напомнит, что для того, чтобы проехать дальше, понадобится специальное разрешение.

По данным Яндекса, ежемесячно поездки с Навигатором совершают в среднем 27 миллионов человек. Сервис прокладывает оптимальные маршруты с учетом пробок и дает подсказки во время движения, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Приложение доступно в России, Казахстане, Беларуси и Турции.