Продажи LADA Vesta в октябре упали на 22%

По итогам октября 2019 года в России было реализовано 8 296 новых автомобилей семейства LADA Vesta. Это на 22,2% ниже результата годичной давности. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи LADA Vesta впервые показали столь серьезное падение.

За всю историю присутствия флагманской модели LADA на рынке ее реализация снижалась всего лишь три раза. Все три случая были отмечены в нынешнем году, а показатель падения при этом находился в пределах -10%. Так, в феврале продажи LADA Vesta уменьшились на 5,9%; в июле – на 9,1%; в августе – на 0,6%.

В октябре же реализация модели снизилась более чем на 20%, а LADA Vesta даже уступила вторую строчку в модельном рейтинге иномарке – KIA Rio, продажи которой, напротив, выросли (+10,4% до 8 724 шт.).

Впрочем, если рассматривать статистику за 10 месяцев, то продажи LADA Vesta демонстрируют рост (+5,7%), а сама модель уверенно занимает второе место среди бестселлеров российского авторынка.

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