Mercedes-Benz в октябре увеличил продажи в России на 15%

Российские дилеры Mercedes-Benz в октябре реализовали 3787 легковых автомобилей – на 15% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка вошла в ТОП-10 лидеров российского авторынка. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 33419 машин с трехлучевой звездой, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Для марки Mercedes-Benz российский рынок является приоритетным, поэтому в следующем году мы увидим много новинок: GLE-купе, GLB, дизельный G-класс, GLA, электрический EQC, рестайлинг E-класс. А как известно, выход новых моделей оказывает положительное влияние на продажи автомобилей», – говорит директор филиалов «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».