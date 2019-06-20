KIA представила концепт электрического купе-кроссовера

Компания KIA в рамках Китайской международной выставки импортной продукции CIIE-2019 в Шанхае представила новый концепт-кар – Futuron Concept. Полноприводный купе-кроссовер дает представление о том, какой дизайн может принести кроссоверам бренда успех в «электрическом» будущем, сообщает пресс-служба KIA.

В основе дизайна лежит идея стремительных линий, что положительно влияет на аэродинамику. Концепт-кар получил легкий кузов в стилистике купе-кроссовера и систему полного привода за счет четырех электромоторов (четыре электродвигателя установлены по одному в каждом колесе). Передняя часть KIA Futuron оформлена в фирменной стилистике – «улыбка тигра». Фары KIA Futuron имеют инновационный дизайн, получивший название «Звездное облако».

Габаритная длина Futuron составляет 4850 мм, высота - 1550 мм, колесная база – 3000 мм. Увеличенный дорожный просвет купе-кроссовера сочетается с низким, стремительным силуэтом. Достичь таких форм удалось, оснастив KIA Futuron полностью электрической силовой установкой. Имеющая высокую емкость аккумуляторная батарея расположена в нижней части кузова – под полом пассажирского салона.

Крыша концепт-кара выполнена в виде единого стеклянного купола в форме отшлифованного кристалла, который как бы опирается на единую «опору» в центре круга. Наличие встроенных датчиков-лидаров, распознающих световые сигналы и определяющих расстояния, позволило наделить автомобиль функциями автопилотирования «Уровня 4».

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