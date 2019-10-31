АВТОВАЗ может немного увеличить производство в 2019 году

АВТОВАЗ по итогам 2019 сохранит показатели производства на уровне 2018 года или незначительно их увеличит. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Поволжье" министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, добавив, что прогнозы министерства промышленности и торговли Самарской области основаны на итогах деятельности предприятия за 9 месяцев, а они показывают незначительный рост объемов производства автомобилей по сравнению с прошлым годом. По его словам, спрос и, следовательно, фактический выпуск автомобилей очень сильно зависит от мер государственной поддержки.

Напомним, президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис ранее прогнозировал, что объем продаж легковых автомобилей и LCV в 2019 году в России будет несколько ниже, чем годом ранее. При этом он также отмечал, что ситуация на авторынке в 2020 году будет в значительной мере зависеть от мер господдержки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

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