Volkswagen сертифицировал семиместный Tiguan для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Volkswagen Tiguan Allspace – длиннобазный вариант стандартной модели. В Европе такой кроссовер продается с середины 2017 года, однако до России новинка пока не добралась.

Как пишет портал Motor.ru, колесная база такого Tiguan увеличена на 10 см относительно обычного кроссовера и достигает 2787 мм. У версии Allspace более длинный задний свеc и чуть иное боковое остекление. Из ОТТС на модель следует, что на российском рынке новинка появится в двух модификациях: с 180- либо 220-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л.

Tiguan Allspace будет поставляться в страну с мексиканского завода Volkswagen, в то время как стандартный Tiguan выпускается для российского рынка в Нижнем Новгороде. Импортная модель может оказаться значительно дороже не только варианта российской сборки с менее мощным двигателем, но и соплатформенного Skoda Kodiaq со 180-сильным агрегатом (от 2,9 млн рублей). Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре в России было реализовано 3704 кроссовера Volkswagen Tiguan, что на 12% выше показателя годичной давности. Как отмечается, это лучший результат с момента выхода модели на российский рынок. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen Tiguan в нашей стране выросли на 10% и составили 29145 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV на российском рынке.

Напомним, ранее российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новом исполнении Winter Edition, которая предлагает широкий набор зимних опций. Цены на специальную версию начинаются от 1 млн 559 тыс. рублей. Благодаря версии Winter Edition Tiguan с автоматической коробкой передач и полным приводом кроссовер становится доступнее и предлагается по цене от 1 млн 729 тыс. рублей.

Уже в базовое оснащение новой версии входят боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями. Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».