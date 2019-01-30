Skoda представила купе-кроссовер Kamiq GT для китайского рынка

Компания Skoda представила новый серийный купеобразный кроссовер под названием Kamiq GT, который был разработан специально для китайского рынка и будет стоить дешевле, чем Kodiaq.

Как пишет портал Autonews.ru, длина Skoda Kamiq GT составила 4409 мм, что на 19 мм больше стандартного кроссовера. При этом размер колесной базы остался прежним – 2610 мм. От обычной модели новинка отличается силуэтом с покатой линией крыши, другими бамперами, измененной оптикой, а также иными 17-дюймовыми колесными дисками.

В салоне установлены кресла с усиленной боковой поддержкой, особой контрастной прострочкой и логотипами GT на подголовниках. В оснащение Skoda Kamiq GT вошло мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, а также информационно-развлекательный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto.

По предварительным данным, Skoda Kamiq GT будет оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, выдающим 111 л. с. и 146 Нм крутящего момента. Не исключено, что у модели также появится модификация с турбированным двигателем рабочим объемом 1,2 л, выдающим 116 л.с.сил и 175 Нм. Трансмиссии – механическая коробка передач или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Напомним, у компании Skoda есть два разных кроссовера с одинаковым названием Kamiq, один из которых продается в Европе, а другой был разработан специально для Китая. В первом случае модель построена на модульной платформе MQB, тогда как в основе другого лежит шасси PQ25 от нынешнего Rapid.

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