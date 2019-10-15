АВТОСТАТ | Geely в октябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Geely в октябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

636 0

Geely в октябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Geely в октябре реализовали 919 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 7260 машин китайской марки (рост в 3,2 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели в октябре составили 730 машин, а с начала года – 5841 единицу. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.  

В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном Emgrand GT, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи китайские автомобили geely

Новости на тему

Geely представила новый компактный кроссовер Icon

15 октября 2019

Все новости

Статьи на тему

Geely Auto и Daimler AG объединяют усилия

31 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

9 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно