Geely в октябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Geely в октябре реализовали 919 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 7260 машин китайской марки (рост в 3,2 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели в октябре составили 730 машин, а с начала года – 5841 единицу. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном Emgrand GT, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».