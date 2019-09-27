Завод «Мазда Соллерс» полностью перешел на электронные ПТС

Предприятие «Мазда Соллерс» осуществило переход на оформление электронных паспортов транспортных средств для всех выпускаемых автомобилей с 1 ноября 2019 года. Напомним, компания начала тестовый выпуск и эксплуатацию первых электронных паспортов в сентябре текущего года, и на сегодняшний день оформлено уже около 1500 ЭПТС, сообщает пресс-служба «Мазда Соллерс».

Ранее СП «Мазда Соллерс» вошло в число участников пилотного проекта по оформлению ЭПТС, который реализуется Минпромторгом РФ совместно с компанией «Электронный паспорт». Окончательный переход стран ЕАЭС на единую систему ЭПТС должен быть осуществлен с 1 ноября 2020 года.

Как отмечается, система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

Обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.

Отметим, что на сегодняшний день, 7 ноября, в России оформлено около 64,5 тыс. электроных ПТС транспортных средств.