ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам октября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6806 автомобилей, что на 16% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3704 покупателя (+12%). Третью строчку занял Renault Duster с показателем 3431 проданный автомобиль, что 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 2861 экземпляр (-11%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Mitsubishi Outlander, чьи продажи составили 2381 машину (+5%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам октября также вошли Skoda Kodiaq (2364 шт., +6%), Hyundai Tucson (2204 шт., -6%), KIA Sportage (2101 шт., -4%), Chevrolet Niva (1920 шт., -30%) и Renault Arkana (1909 шт.).

Стоит отметить, что по итогам десяти месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 58775 реализованных машин (+6%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 31080 единиц (-12%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 29145 автомобилей (+10%).

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