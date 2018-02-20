Skoda в октябре увеличила продажи в России на 17%

Российские дилеры Skoda в октябре реализовали 8903 автомобиля – на 17% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 70386 машин, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,9% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в октябре стала Skoda Octavia – на ней остановили свой выбор 3404 покупателя (+75%). Второе место занял компактный лифтбэк Rapid, чьи продажи составили 3089 единиц (-5%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Skoda Kodiaq с показателем 2364 проданных машин (+6%). Кроме того, в прошлом месяце было реализовано 46 автомобилей Skoda Superb.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Кроме того, в конце года в России состоится мировая премьера нового Skoda Rapid.

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