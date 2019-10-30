Российский авторынок в октябре снизился на 5%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин. По итогам десяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, октябрьское падение продаж закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в октябре 30237 автомобилей LADA (-6%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 20141 машины (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15827 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13670 покупателей (+12%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9253 машины (-7%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Skoda (8903 шт., +17%), Toyota (7887 шт., -6%), ГАЗ (6530 шт., +20%), Mercedes-Benz (3787 шт., +15%) и BMW (3700 шт., +19%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».