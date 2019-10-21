АВТОСТАТ | Suzuki в октябре увеличила продажи в России на 40%

Suzuki в октябре увеличила продажи в России на 40%

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Suzuki Vitara 2019

Российские дилеры Suzuki в октябре реализовали 869 автомобилей – на 40% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 5603 машины, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в октябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 588 экземпляров (+40%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце также увеличилась на 40% до 203 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 78 покупателей – на 42% больше, чем годом ранее.

Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuk iв России продолжают расти, а бестселлеры марки – Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Для этих моделей октябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в текущем году.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи suzuki

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