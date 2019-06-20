LADA Granta в октябре осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам октября самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, равно как и за десять месяцев 2019 года в целом. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в октябре выросла на 14% и составила 11712 автомобилей. Лидерство среди иностранных моделей сохраняет KIA Rio с показателем 8724 реализованных машины (+10%). Бестселлером в сегменте SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6806 экземпляров (+16%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4545 потребителей (-16%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в октябре 30237 автомобилей LADA (-6%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 20141 машины (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15827 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.