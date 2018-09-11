Российские продажи KIA Rio в октябре выросли на 10%

Российские дилеры KIA в октябре реализовали 20141 автомобиль – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 188282 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в октябре было реализовано 8724 автомобилей, что на 10% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял бизнес-седан KIA Optima, который выбрали 2658 покупателей (-1%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел компактный кроссовер Sportage с показателем 2101 реализованный автомобиль (-4%).

Стоит отметить, что флагманский кроссовер KIA Sorento Prime в октябре обновил собственный рекорд месячных продаж – дилеры реализовали 1148 автомобилей (+11%). В прошлом месяце также был зафиксирован годовой максимум у седана KIA Cerato – 1077 машин.

Добавим также, что на 6 ноября 2019 года в 99 городах России действует 193 официальных дилера KIA.