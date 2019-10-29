В Москве проходит форум «IT-Революция в автобизнесе – 2019»

Сегодня, 7 ноября, в Москве в здании арт-кластера «Красный Октябрь» открывается третий ежегодный бизнес-форум «IT-Революция в автобизнесе – 2019». Таким образом, 102 года спустя в столице страны снова произойдет революция, только не свергающая самодержавие, а совершающая информационно-технологический прорыв в будущее.

Организатором мероприятия выступает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Среди участников форума - руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний.

Главным действием форума «IT-Революция в автобизнесе – 2019» станет конкурс готовых современных IT-решений для автобизнеса. Как и в прошлом году, конкурс будет проходить в формате блиц-докладов. Он позволяет за один день познакомиться сразу с огромным количеством новых идей, которые в автобизнесе можно применять уже сегодня и которые, возможно, совершат технологический прорыв в автомобильном сообществе завтра. Это и IT-решения для дилерских центров, IT-продукты для автосервиса и склада, удачные примеры внедрения инноваций в сфере страхования и кредитования.

В тематике форума «IT-Революция» в 2019 году - «Цифровизация в автобизнесе: новые вызовы, тренды, решения». И пока в рамках одной сессии будет проходить конкурс IT-решений, в рамках другой (которая будет идти параллельно с первой) участники смогут знакомиться с интеллектуальными транспортными системами (НТИ «Автонет»), с цифровизацией в отрасли газомоторных транспортных средств (докладчик - эксперт от Минэкономразвития) и с тем, как можно применить систему электронных паспортов ТС в бизнес-проектах, связанных с автомобилями с пробегом (АО «Электронный паспорт»).

Также участников ждет увлекательная дискуссия с участием автопроизводителей и экспертов отрасли на темы «Как будет выглядеть авторынок через 5 - 10 лет», «Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра?», «Автомобиль как услуга» и другие. А завершится день бизнес-кейсами от маркетологов и круглым столом на темы, связанные с финансовыми и страховыми IT-продуктами.