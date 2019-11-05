АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов РФ по продажам автомобилей отечественных марок

ТОП-10 регионов РФ по продажам автомобилей отечественных марок

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ТОП-10 регионов РФ по продажам автомобилей отечественных марок

Обзор автомобильного рынка России
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей отечественных марок в России составил 258,7 тыс. единиц. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего таких машин покупают жители Самарской области – за отчетный период этот показатель составил 15,5 тыс. экземпляров. Второе место в региональном рейтинге по продажам легковых автомобилей отечественных брендов занимает Татарстан (14,6 тыс. шт.), третье – соседний Башкортостан (13,4 тыс. шт.).

В пятерку лидеров здесь также попадают Подмосковье (10,3 тыс. шт.) и Свердловская область (9,2 тыс. шт.). За ними располагаются Пермский край (8,5 тыс. шт.), Челябинская область (8,3 тыс. шт.) и Краснодарский край (7,7 тыс. шт.). А замыкают ТОП-10 Санкт-Петербург и Москва, жители которых приобрели по 7,6 тыс. новых отечественных автомобилей.

Быстро узнать актуальную стоимость машины отечественной марки (и не только) – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи регионы-лидеры отечественный марки

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