АВТОСТАТ | Tesla назвала дату премьеры своего первого электропикапа

Tesla назвала дату премьеры своего первого электропикапа

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Tesla

Компания Tesla представит свой электрический пикап 21 ноября в Лос-Анджелесе, сообщил глава Tesla Илон Маск. Впрочем, пока не ясно, будет ли показан уже готовый вариант или концепция электропикапа, пишет агентство "ТАСС".

Как сообщалось ранее, это будет большой пикап с двойной кабиной, где смогут поместиться до шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 км. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

В стандартной модификации пикап укомплектуют двумя электрическими двигателями с «невероятным крутящим моментом», которые будут передавать тягу на все колеса. Также автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, автоматически применяющую оптимальные настройки «в зависимости от конкретной нагрузки».

Кроме того, пикап будет доступен с фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot, а также с системой кругового обзора. В июне сообщалось, что серийный автомобиль будет стоить не более 50 тыс. долларов, что сделает новинку одной из самых доступных в своем классе.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры электромобили разработки сегмент pickup tesla

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