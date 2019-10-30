В России началось производство нового Toyota RAV4

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге 6 ноября состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. С момента основания компании «Тойота Мотор» в России в 2002 году в стране было продано более 370 тыс. автомобилей этой модели, около 100 тысяч из которых было произведено в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения потребовали существенного изменения производственного процесса. Выросла автоматизация производства. При переходе на глобальную архитектуру TNGA было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67%. Вместе с тем внедрено более 100 механизмов каракури, обеспечивающих высокопроизводительный технологический процесс.

Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что, в частности, позволяет улучшить динамику автомобиля и снизить расход топлива. Кроме того, готовясь к запуску производства Toyota RAV4 нового поколения, «Тойота Мотор» расширила взаимодействие с российскими локальными поставщиками.

Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Напомним, 30 октября российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей. В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн, который, в частности, отличают массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и развитые колесные арки сложной геометрии. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи Toyota RAV4 на российском рынке составили 21270 автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полный список дилеров Toyota (и не только Toyota) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».