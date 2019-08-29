Toyota представила в Японии новый доступный кроссовер

Компания Toyota объявила о запуске в Японии компактного кроссовера Raize. Новинка позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 млн иен, что в пересчете на рубли составляет около 1 млн рублей, пишет портал Motor.ru. Для сравнения, самый доступный кроссовер Toyota в России – это упомянутый C-HR, который стоит от 1,26 млн рублей. В Японии эта модель оценивается минимум в 2,3 млн иен (1,3 млн руб.).

Новый Toyota Raize базируется на архитектуре DNGA (модификация глобальной платформы TNGA), имеет несущий кузов и пока доступна только с одним двигателем: «турботройкой» объемом 1,0 л и мощностью 98 л.с., которая сочетается с вариатором и приводом на переднюю ось. Те же агрегаты получил и соплатформенный Daihatsu Rocky, однако последний стоит дороже (от 1,7 млн иен) из-за более богатого набора стандартного оборудования. Позже ожидается появление модификации Raize с механической коробкой передач, полным приводом и 1,2-литровым атмосферным двигателем.

В «базе» у Raize – заглушка вместо экрана мультимедийной системы, в то время как у Rocky дисплей включен изначально. Зато для более дорогих кроссоверов предусмотрены цифровая приборная панель и климат-контроль. Обе модели, Raize и Rocky, оснащаются электронными ассистентами, в частности системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, системой мониторинга рядности движения и слежения за слепыми зонами. Также обоим кроссоверам в «топе» полагается адаптивный круиз-контроль.

Toyota Raize и Daihatsu Rocky производятся на одном заводе в Японии и пока продаются только на внутреннем рынке. Однако позже территория продаж расширится: Daihatsu Rocky появится в Юго-Восточной Азии, а Toyota Raize – в Южной Америке.

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