АВТОСТАТ | АВТОВАЗ в октябре снизил продажи в России на 6%

АВТОВАЗ в октябре снизил продажи в России на 6%

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Lada cars 5

Рынок транспортных средств в России
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АВТОВАЗ в октябре реализовал на российском рынке 30237 автомобилей LADA – на 5,5% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, с начала года составила около 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 14,1% и составила 11712 автомобилей. Как отмечается, это абсолютный рекорд месячных продаж модели в этом году. Лучший результат в октябре показали и коммерческие модели LADA – 1146 автомобилей семейств LADA Granta, Largus и LADA 4х4. Это на 12,4% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ начал продажи лимитированной серии LADA #CLUB, которая предлагается на трех семействах автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые предлагаются по специальной цене.

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз продажи lada granta

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