Экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 38%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 25,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 38% больше, чем за тот же период прошлого года.

Более половины (52%) отправленных за пределы ЕАЭС автомобилей относится к отечественной марке LADA (13,1 тыс. шт.). Порядка 30% - это собранные на территории РФ модели Skoda (7,2 тыс. шт.). Результаты других производителей существенно ниже, а в ТОП-5 попадают Hyundai (918 шт.), Volkswagen (842 шт.) и «УАЗ» (811 шт.).

Самым популярным таким направлением автоэкспорта является Чехия, куда было ввезено 6,9 тыс. машин. Второе место занимает Узбекистан с показателем 5,2 тыс. единиц, а замыкает тройку лидеров Латвия (3,1 тыс. шт.). Кроме них, стоит отметить еще Азербайджан и Украину (2,6 тыс. и 1,3 тыс. шт. соответственно).

А вот какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».