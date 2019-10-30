В Смоленске появится первый официальный дилерский центр BMW

Группа компаний «Премьер Авто» в январе 2020 года откроет первый в Смоленске официальный дилерский центр BMW.

Как сообщает пресс-служба инвестиционного портала Смоленской области, новый дилерский центр, площадью около 2000 кв.м будет специализироваться на продаже новых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также сервисном обслуживании и ремонте любого уровня сложности. Также салон предоставит полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: профессиональные консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты для физических и юридических лиц, продажа дополнительного оборудования и прием старого автомобиля в зачет нового по специальной программе.

«Сервисный центр будет оснащен новейшим профессиональным оборудованием, включая 5 ремонтных постов. В день он сможет обслуживать до 40 автомобилей. Наши сотрудники имеют большой опыт работы в автомобильном бизнесе и уже прошли сертификационное обучение в тренинг-центре BMW», – рассказал генеральный директор группы компаний «Премьер Авто» Антон Минченков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 30236 автомобилей, что тоже на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

Полный список дилеров BMW (а также других брендов) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».