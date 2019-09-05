Haval в октябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 1514 автомобилей, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 8538 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,9 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в октябре составили 667 машин. Новый кроссовер Haval F7 в прошлом месяце выбрали 602 покупателя. Продажи компактного кроссовера Haval H2 составили 150 автомобилей, рамного внедорожника Haval H9 – 95 экземпляров.

Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который уже в ближайшее время поступит в продажу. На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.