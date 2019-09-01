КАМАЗ представил роботизированный грузовик

КАМАЗ при участии компании «ВИСТ Групп» и Назарбаев Университета (Казахстан) завершил крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача КАМАЗ-5490 Neo.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, на грузовик установлен комплекс систем для обеспечения автономного движения. Для безопасного движения и сканирования окружения автомобиль был оснащен лидарами, радарами и системой позиционирования ведущих мировых производителей Continental, Quanergy, Trimble. В рамках первого этапа были произведены испытания на специальном полигоне, расположенном на территории инновационного центра Сколково.

На втором этапе проекта разработчики добавили к функциональности автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты – людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учетом объезда этих препятствий.

Разработка роботов в классе грузовых автомобилей позволит использовать их для перевозок грузов внутри промышленных объектов, а также реализовывать комплексные программы по цифровизации предприятий, которыми занимается партнер «КАМАЗа» – Группа компаний «Цифра».

Как сообщалось ранее, КАМАЗ разрабатывает беспилотный грузовик без кабины. "Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения", - рассказал газете "Коммерсант" руководитель проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КАМАЗ" Ханс Петер Мозер, отметив, что новый грузовик будет управляться без участия водителя. По его словам, в России возможность монетизации автономного транспорта пока существует лишь на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, тогда как в Европе грузовики-беспилотники уже тестируются. Мозер пояснил, что ежедневно грузовики перемещаются из Германии в Италию в составе колонны, и водитель выполняет свои привычные функции только в первом автомобиле. "Второй (грузовик - ред.) - без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает", - сказал Мозер.

Ранее КАМАЗ сообщал об участии в проектах, связанных с развитием беспилотного автотранспорта. Компания, в частности, презентовала прототип беспилотного пассажирского электробуса, заявляла о планах заняться совместной разработкой беспилотных комбайнов в "Ростсельмашем".