АВТОВАЗ выпустит «зимнюю» версию LADA Vesta

В ближайшее время в России начнутся продажи так называемого промежуточного обновления LADA Vesta. Модель получит новую связку двигателя и коробки передач. В связи с этим АВТОВАЗ скорректирует и комплектации своего флагмана.

По данным "Российской газеты", LADA Vesta лишится популярной комплектации Comfort с пакетом Image, но взамен получит исполнение Comfort с пакетом Winter. Новая версия будет построена на основе вышеупомянутой комплектации Comfort+Image, но дополнительно будет включать "теплые опции" - новый для модели подогрев рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла, подогрев зеркал и трехуровневый подогрев передних сидений. Полный список оснащения пока не разглашается, но известно что, разница между исполнением Comfort+Image и Comfort+Winter составит около 25 тыс. рублей.

Кроме того, кожаный руль с подогревом будет доступен исключительно для комплектаций Comfort+Winter, Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive. На сегодняшний день стоимость седана Vesta начинается с отметки в 606,9 тыс. рублей, универсал можно приобрести минимум за 688,9 тыс. рублей. LADA Vesta в кузове седан и в комплектации Comfort+Image стоит 702,9 тыс. рублей.

Напомним, ранее в рамках региональной конференции дилеров LADA АВТОВАЗ рассекретил LADA Vesta AT Exclusive. Автомобиль получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E и двигатель Renault H4Mk объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. (152 Нм). Ценник на LADA Vesta Exclusive 1.8 МТ составляет 856 тыс. рублей. Очевидно, как и в случае с LADA XRAY Cross AT, доплатить за "вариатор" придется 50 тыс. рублей.

Внешне Vesta Exclusive отличается новым сине-голубым цветом "Дайвинг" и боковыми зеркалами с электроприводом складывания. Также на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики, имеется усиленная тонировка задних стекол, установлены антенна "акулий плавник", бескаркасные "дворники", спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы и оригинальные двухцветные литые диски.

Внутри вместо селектора механической коробки установлена соответствующая кулиса вариатора, также салон отличается комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком, накладками на педалях и порогах, в задний диван встроен подлокотник с подстаканниками, кожаное рулевое колесо теперь оснащено кнопкой обогрева, подстаканники на центральном тоннеле стали более глубокими, стойки и потолок окрашен в черный цвет, стеклоподъемники обзавелись функцией автоматического доводчика.

Отметим, во второй половине 2020 года дебютирует LADA Vesta Facelift. В рамках фэйслифта модель получит "свежий" внешний вид и полностью новое внутреннее убранство.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 10% и составили 83502 автомобиля. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.