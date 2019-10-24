АВТОСТАТ | Названа дата премьеры GAC GS8 в России

Названа дата премьеры GAC GS8 в России

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Компания GAC Motor стартует на российском рынке 9 декабря, когда в Москве состоится официальная презентация бренда GAC и его флагманской модели GS8. По сведениям портала «Китайские автомобили», на мероприятии будут названы цены GAC GS8.

Напомним, компания GAC Motor сертифицировала внедорожник GS8 для российского рынка еще в сентябре. Согласно ОТТС, у GS8 будут передне- и полноприводная модификации и семиместный салон (формула 2+3+2). Габаритные размеры машины – 4836 x 1910 x 1770 мм, колесная база – 2800 мм. Под капотом внедорожника установлен 2,0-литровый турбомотор собственного производства 4B20M1, мощность которого составляет 190 л.с. А в пару ему положена 6-диапазонная автоматическая коробка передач TF-83SC производства Aisin. Передняя подвеска – независимая типа Макферсон, сзади – многорычажка. Все тормозные механизмы – дисковые. В линейке шин указаны два типоразмера: 235/60 R18 и 245/55 R19.

В списке опций указаны устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», климатическая система, две подушки безопасности для водителя и одна для пассажира. Добавить ему боковую подушку, а также коленные подушки безопасности можно будет по заказу.

Цены на GAC GS8 пока не известны, но, по данным источников, дешевле 1,8 млн рублей GAC GS8 в России не будет. Как заявили ранее представители GAC Motor, их автомобили оцениваются выше, чем другого премиального бренда из Поднебесной – Haval.

В дальнейшем модельный ряд GAC на российском рынке должны пополнить кроссовер GS5 и минивэн GM8. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили gac

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