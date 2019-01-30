АВТОСТАТ | Чем владеют петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей

Чем владеют петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей

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Чем владеют петербуржцы: ТОП-10 легковых автомобилей

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге насчитывается около 1,8 млн легковых автомобилей, что эквивалентно 4% всего парка РФ.

Самой распространенной моделью у местных жителей является Ford Focus – таких автомобилей в Северной столице зарегистрировано в количестве 50,9 тыс. единиц. Второе место занимает Hyundai Solaris с результатом 40,5 тыс. машин, а замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo (37,1 тыс. шт.).

В ТОП-10 легковых автомобилей по объему парка в Питере также попадают: KIA Rio (36,2 тыс. шт.), Skoda Octavia (33,9 тыс. шт.), Renault Logan (31 тыс. шт.), LADA 2107 (29 тыс. шт.), LADA 2106 (25,4 тыс. шт.), Volkswagen Passat (23 тыс. шт.) и Opel Astra (22,5 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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