Японский авторынок в октябре упал на 28%

Японский авторынок в октябре снизился на 27,5% до 164672 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 421 тыс. 307 машин (-0,7%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи упали на 23,4% до 85440 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 18393 машины, что на 40,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 13887 автомобилей (-40,7%).