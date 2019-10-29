АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 экологически чистых автобусов

«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 экологически чистых автобусов

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«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 экологически чистых автобусов

«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 городских автобусов ЛиАЗ-5292, работающих на компримированном природном газе. Машины будут работать на маршрутах МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Машина приспособлена к затяжным подъемам, что актуально для Нижнего Новгорода, учитывая перепад высот в рельефе города. Пассажировместимость автобуса – 108 человек. Машина укомплектована двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5» и имеет запас хода на одной заправке 250-300 км. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров в машине установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровые тахографы, электронные рейсоуказатели, указатель «бегущая строка». Каждая машина оборудована механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, кнопками связи с водителем. Низкий уровень пола и система книлинг (наклон в сторону дверей) облегчают посадку и высадку пассажиров.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это не последняя закупка новых автобусов в Нижний Новгород в рамках Федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе. Так, помимо нынешних 56 автобусов до конца года ожидается поставка еще 144 машин. Напомним, в 2018 году «Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 100 автобусов.

«Отмечу, что в этом году обновление подвижного состава проводилось не только в областном центре. Так, для Арзамаса приобретены 17 автобусов, работающих на метане. 11 – это пазовские «Векторы» и 6 низкопольных ЛиАЗов. На маршруты Дзержинска уже вышли 39 новых «Векторов», буквально в эти дни ожидается прибытие еще 13 ЛиАЗов. Мы обязательно будем продолжать эту работу как в Нижнем Новгороде, так и в районах области, пользоваться возможностями всех федеральных программ», – рассказал Глеб Никитин.

«Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России по производству транспорта на газомоторном топливе, в том числе – на метане (сжатом природном газе). В 2005 году, первой в стране, компания приступила к производству газовых автобусов, а с 2013 года – легких коммерческих автомобилей с двигателями, работающими на метане. Сегодня модельный ряд газомоторной техники «Группы ГАЗ» включает автобусы всех классов и назначений, легкие коммерческие, грузовые автомобили и специальную технику, созданную на их базе. Техника оснащается отечественными газовыми двигателями нового поколения, производство которых «Группа ГАЗ» ведет на Ярославском моторном заводе. Применение сжатого газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% по сравнению с бензином и дизельным топливом.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы госзакупки газовое топливо газомоторная техника gaz лиаз

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