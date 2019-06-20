АВТОСТАТ | Продажи Hyundai в РФ по итогам октября остались на уровне прошлого года

Продажи Hyundai в РФ по итогам октября остались на уровне прошлого года

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Продажи Hyundai в РФ по итогам октября остались на уровне прошлого года

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Hyundai в октябре реализовали 15827 автомобилей, что соответствует результату годичной давности. По итогам 10 месяцев 2019 года продажи корейской марки также остались на прошлогоднем уровне и составили 147814 машин.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в октябре остается субкомпактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6806 проданных машин (+16%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4545 таких автомобилей (-16%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2204 покупателей (-6%).

Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, который разошелся тиражом в 1012 реализованных экземпляров (+9%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз седан Elantra, чьи продажи составили 539 автомобилей (+22%).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи hyundai

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