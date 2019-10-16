В октябре продажи Chery в России выросли на 34%

Российские дилеры Chery в октябре реализовали 676 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с результатом годичной давности. По итогам 10 месяцев 2019 года продажи Chery в РФ составили 4920 машин, увеличившись на 5%.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», бестселлером марки по итогам прошлого месяца снова стал кроссовер Tiggo 4, который поступил в продажу только в августе этого года. На его долю пришлось 57% от всех продаж Chery в октябре.

Напомним, Chery Tiggo 4 представлен на российском рынке в четырех комплектациях – Start, Comfort, Techno и Cosmo. При этом самая востребованная комплектация у российских покупателей – Techno с 2-литровым двигателем, на которую пришлось более 60% от общих продаж модели.

Как отмечают в самой компании, рост продаж бренда обусловлен расширением линейки кроссоверов. Так, в настоящее время модельный ряд у марки самый широкий среди всех китайских автопроизводителей, представленных в России, и состоит из пяти кроссоверов: Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5 и Tiggo 7.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».