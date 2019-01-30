Skoda приоткрыла некоторые детали внешнего вида новой Octavia

До мировой премьеры новой Skoda Octavia (четвертое поколение), которая назначена на 11 ноября в Праге, осталось меньше недели. В середине октября, чтобы подогреть интерес автолюбителей, но сохранить интригу, компания-производитель опубликовала первые эксизы новой Octavia, а сейчас выпустила видеоролик, раскрывающий некоторые детали ее экстерьера.

Так, ролик демонстрирует светодиодные матричные фары, в которых 2 LED-модуля разделены четкими L-образными линиями. Как сообщает пресс-служба чешской компании, кристаллические задние фонари тоже разработаны на LED-технологии. Известно, что они оснащены анимированной функцией Coming/Living Home - это когда в темное время суток машина фонарями подсвечивает вам дорогу какое-то время уже после того, как вы закрыли ее ключом.

Ранее, напомним, на эксизах, которые опубликовала Skoda, были видны плавные линии вытянутого силуэта кузова, купеобразная крыша, крупные колеса и задние фонари с кристаллическими элементами (вероятно, призванными напоминать о совершенстве еще одного легендарного достояния Чехии - хрусталя).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в моторной гамме радикальных изменений не ожидается: вероятно, автомобиль будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом от 1 до 1,5 л или дизельными (тоже, на выбор - объемом 1,6 и 2 л). Возможно, со сменой поколений и под влиянием современных тенденций Octavia получит гибридную модификацию.

Напомним, что Skoda Octavia по-прежнему удерживает звание самого популярного автомобиля в линейке компании (на мировых рынках). В России же модель входит в ТОП-25 самых продаваемых, по итогам 9 месяцев ее реализация состаивла 17313 штук.

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