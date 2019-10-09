36 автомобилей BMW попали под отзыв из-за дефектных поворотных опор

Официальные дилеры BMW в России объявляют о проведении отзывной кампании 36 автомобилей Х3 и Х4. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с октября 2019 года по настоящее время.

В качестве причины отзывной кампании называются дефектные поворотные опоры, а именно их неправильное закрепление. Это в свою очередь чревато потерей направляющей системы подвески колеса. Для предотвращения таких случаев на указанных транспортных средствах будет проведена замена дефектных поворотных опор.

Официальные дилеры BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их для проведения ремонтных работ, которые будут выполняться бесплатно.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы BMW, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».