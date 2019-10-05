В Германии начали серийно собирать электромобиль Volkswagen ID.3

Вчера, 4 ноября 2019 года, в Германии состоялся официальный старт серийного электромобиля ID.3. Первый автомобиль нового поколения (EVs) сошел с конвейера с завода в Цвиккау в присутствии федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального директора группы Volkswagen Герберта Дисса. К 2028 году Volkswagen Group планирует продать около 22 миллионов EVs по всему миру, и завод в Цвиккау призван сыграть в этом ключевую роль.

Впервые крупный завод по производству автомобилей полностью преобразуется в электронную мобильность, сообщает немецкий концерн на своем официальном сайте. Инвестиции в проект составляют 1,2 млрд евро. Уже в 2020 году в Цвиккау планируют выпустить около 100 000 электрических моделей, а, начиная с 2021 года, здесь будут собирать до 330 000 EVs в год. Такие планы уже сегодня делают предприятие не только первопроходцем в трансформации глобальной производственной сети Volkswagen, но и крупнейшим в Европе.

"ID.3 внесет важный вклад в прорыв электронной мобильности. Он делает чистую индивидуальную мобильность доступной для миллионов людей, и является важной вехой для нашей компании на пути к тому, чтобы стать климатически нейтральным к 2050 году", - сказал генеральный директор группы Герберт Дисс, выступая на церемонии в Цвиккау.

Представители компании объявили, что само производство автомобиля является углеродно-нейтральным. Выбросы, которые неизбежно появятся в энергоемком производстве батарей, обещают компенсировать, в частности, за счет инвестиций в климатический проект Katingan Mataya Forest Protection на индонезийском острове Борнео.

Что касается характеристик автомобиля, он создан полностью на электрической платформе. Озвучено, что базовая версия на рынке Германии будет стоить менее 30 000 евро. Электрокар планируют запустить в продажу летом 2020 года почти одновременно на рынках по всей Европе. Известно, что более 35 000 клиентов уже зарезервировали электромобили для себя и внесли предоплату.

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