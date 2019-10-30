Компания «АВИЛОН» открыла первый в РФ шоу-рум BMW Motorrad с зоной Heritage

В конце октября в России состоялось открытие первого шоу-рум BMW Motorrad с зоной Heritage. Данный дилерский центр принадлежит Автомобильной группе «АВИЛОН» и находится по адресу: 15-й км МКАД, площадка «АВИЛОН Белая дача».

Новый шоу-рум разместился на втором этаже дилерского центра «АВИЛОН Белая дача». Здесь имеется демонстрационный зал площадью 350 кв. м, в котором представлен весь актуальный модельный ряд компании, и отдельный зал Heritage, посвященный классическим мотоциклам компании и аксессуарам к ним. Корнер Heritage приурочен к выходу в 2020 году абсолютно новой модели – круизера BMW R 18 с оппозитным двигателем объемом 1,8 литра.

Помимо новой зоны Heritage, новый шоу-рум «АВИЛОН Белая дача» представляет собой большой зал, в котором представлен практически весь модельный ряд BMW Motorrad: экспозиция включает в себя суммарно 25 моделей в различных комплектациях.

Отметим, что «АВИЛОН Белая дача» является вторым дилерским центром BMW Motorrad в портфеле холдинга «АВИЛОН». Как сообщает пресс-служба компании, аналогичная реконструкция шоу-рума «АВИЛОН Волгоградский проспект» начнется в 2020 году.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России вырос примерно на 40% до 12 тыс. единиц. При этом лидером здесь остается BMW с показателем, который превышает 2 тыс. экземпляров.

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