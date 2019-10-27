АВТОСТАТ | Продажи Mitsubishi Outlander и ASX в октябре показали рост

Продажи Mitsubishi Outlander и ASX в октябре показали рост

747 0

Продажи Mitsubishi Outlander и ASX в октябре показали рост

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Mitsubishi в октябре 2019 года реализовали 3528 автомобилей – на 16,8% меньше, чем год назад. По итогам 10 месяцев в России продано 32368 машин японской марки, что на 8,7% ниже показателя за аналогичный период 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в октябре выросли на 4,5% до 2381 автомобиля. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 508 покупателей (-53,9%). Третье место на этот раз занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 325 реализованных автомобилей, что на 25% больше, чем в октябре прошлого года.

Напомним, что в сентябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи компактных кроссоверов Eclipse Cross 2020 модельного года. А с 1 октября на российском рынке стартовали продажи новой лимитированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи mitsubishi mitsubishi asx mitsubishi outlander mitsubishi pajero sport

Новости на тему

Какими SUV владеют россияне: ТОП-10 моделей

27 октября 2019

Все новости

Статьи на тему

Иностранный автопром репатриируется в Россию («Коммерсант»)

19 сентября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

1 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно