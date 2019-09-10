Литовский авторынок в октябре вырос на 39%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам октября составили 4347 единиц, что на 38,9% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей рос (+45,7% до 4103 шт.), а LCV - сокращался (-22% до 244 шт.).

В тройку марок-лидеров на литовском авторынке в октябре вошли: Fiat, реализовавший 1492 автомобиля; Toyota (528 шт.); Volkswagen (499 шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, зарегистрированный в количестве 86 экземпляров.

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце на первом месте был Fiat 500 (817 шт.), на рынке новых LCV самым популярным был Renault Master (36 шт.). В октябре на литовском рынке дебютировали Audi Q3 Sportback, KIA XCeed и Skoda Kamiq.

В целом за 10 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 42,6 тыс. новых автомобилей, что на 41,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (30,1 тыс. шт.).

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