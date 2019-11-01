Концерн Daimler перешел на новую организационную структуру

С 1 ноября 2019 года в концерне Daimler вступила в силу проведенная реорганизация. Теперь под началом материнской компании Daimler AG действуют три юридически независимых акционерных общества - Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility AG.

Первое (Mercedes-Benz AG) теперь отвечает только за легковые и малотоннажные автомобили, за их разработку, производство и реализацию. Это подразделение обеспечивает работой 175 000 сотрудников по всему миру. Его возглавляет Ола Каллениус, который также остается председателем Правления всей Группы Daimler AG.

Второе (Daimler Truck AG) аккумулирует весь глобальный бизнес группы, связанный с грузовыми автомобилями и автобусами. В этом подразделении заняты около 100 тысяч сотрудников по всему миру. Руководит этим направлением Мартин Даум, который является Председателем Правления Daimler Truck AG.

В направление Daimler Mobility AG выделены услуги финансирования, лизинга, страхования и управления автопарком всей группы Daimler AG. Раньше оно называлось Daimler Financial Services, но с июля 2019 года отвечает еще и за услуги по обеспечению мобильности, и еще тогда было переименовано. Это подразделение хоть и является самым малочисленным из трех (его штат пока только 13 тысяч сотрудников), однако здесь сосредоточены очень важные направления бизнеса. Так, по статистике, каждый второй автомобиль Daimler AG в мире уже финансируется и передается в аренду через Daimler Mobility. Возглавляет это направление Франц Райнер, он является Председателем Правления Daimler Mobility AG.

Mercedes-Benz AG и Daimler Truck AG базируются в Штутгарте. По требованию законодательства, в наблюдательные советы этих двух компаний будут входить 20 человек, десять из которых будут представлять интересы акционеров, а десять - интересы сотрудников.

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